شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ترامب المجنون يهز الملك سلمان وكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة ويقلب الطاولة على رأس ولي العهد ويباغته بهذا الطلب التعجيزي والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن انقلاب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن "ترامب" يمارس ضغوطًا على محمد بن سلمان لوقف حرب أسعار النفط التي بدأها مع روسيا، والمساهمة في استقرار الأسواق.

وأشارت إلى أن "ترامب" كلَّف وزير خارجيته مايك بومبيو بنقل رسالة إلى محمد بن سلمان لإنهاء المواجهة التي أدت إلى انهيار أسعار النفط والتي تفاقمت بانتشار وباء فيروس كورونا.



وأضافت الصحيفة: أن "عددًا من شركات النفط وأعضاء في الكونغرس دعوا (ترامب) للتدخل، لأن زيادة إنتاج النفط سيفاقم التحديات الموجودة في وقت تحاول فيه السلطات الرد على انتشار الوباء".

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وبدأت السعودية المواجهة في الشهر الحالي بعد رفض روسيا، شريكتها فيما يعرف بـ"أوبك+" لتخفيض إنتاج النفط بمعدلات كبيرة لدعم سعر النفط.

وردَّت المملكة أنها ستزيد الإنتاج لإظهار قوتها في السوق، ولكن القرار اتخذ قبل ظهور الأثر المدمر لفيروس كورونا على الطلب العالمي.



وتواجه صناعة النفط العالمية اليوم منظور خسارة المخزون النفطي على مدى أسابيع وسط تزامن هبوط الطلب الذي يعد الأسوأ في التاريخ مع زيادة الإمدادات.

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