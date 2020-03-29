شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاقم معاناة المواطنين بالحديدة مع ارتفاع انتهاكات الحوثيين "تقرير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تتفاقم معاناة المواطنيين بالحديدة، غرب اليمن، كلما رفعت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها للهدنة الأممية،ويتجلى ذلك بقتل واستهداف المدنيين العُزل من أبناء الحديدة وتشريدهم من منازلهم ومساكنهم.



واسرفت مليشيات الحوثي الإيرانية بإجرامها ضد أهالي محافظة الحديدة وفاقمت من حِدة معاناة سكان هذه المحافظة المنكوبة منذ الوهلة الأولى التي أعلنت فيها الأمم المتحدة عن الهدنة الأممية في أواخر العام 2018 م.

وكشفت القوات المشتركة عن أبرز الإنتهاكات والجرائم التي قامت بها المليشيات الحوثية خلال الأسبوع الماضي من 21 مارس وحتى 27 مارس بحق أبناء محافظة الحديدة.

مدينة الحديدة

في يوم السبت بتاريخ “21 مارس” عاودت المليشيات الحوثية بقصف مجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري شرق مدينة الحديدة بقذائف المدفعية ليسفر القصف عن استشهاد عامل إصابة إثنين من عمال مجمع إخوان ثابت.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الدريهمي أن العامل أحمد محمد حسن المروعي فارق الحياة على الفور مثخناً بجراحه نتيجة القصف، فيما أصيب عاملان بجروح خطيرة الاول يدعى عبدالواحد محمد عبدالله والثاني يدعى خميس سالم حسين.

“الدريهمي”

سكان مديرية الدريهمي نالهم خلال الأسبوع الماضي النصيب الأوفر من الإنتهاكات والإصابات في صفوف المدنيين وتدمير منازلهم . فقد أصيب الشاب عبدالله ماهوب راجحي البالغ من العمر 17 عام بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة هاون اطلقتها المليشيات الحوثية في القصف التي شنته بتاريخ “25 مارس” على قرية الشجيرة غربي مديرية الدريهمي وتم إسعافه إلى المستشفى الميداني لتقديم الإسعافات الأولية.

وكان يوم الخميس الموافق “26 مارس” الأكثر دموية على أهالي مديرية الدريهمي خلال الأسبوع حينما أودى إنفجار لغم ارضي زرعته المليشيات في أحد الطرق بحياة طفلان شقيقان في قرية المعاريف بالدريهمي.

وافاد مصدر طبي في مستشفى الدريهمي الميداني عن استقبال حالتا الطفلين عبدالله أحمد علي دولة ( 10) اعوام وشقيقه الاكبر سالم أحمد علي دولة ( 12) عاماً وهما بحالة احتضار بسبب إنفجار اللغم الذي زرعته المليشيات وأدى إلى إصابة الشقيقين بشظاياه في أجزاء متفرقة من جسديهما النحيلان وفارقا على أثره الحياة ليتركوا آلماً و حزناً عميقاً في نفوس أهلهم.

حيس

مديرية حيس هي الاخرى لم تسلم من إنتهاكات المليشيات السافرة وخروقاتها المتواصلة خلال الأسبوع الماضي.حيث شنت المليشيات في “22 من مارس” قصفاً همجياً على القرى السكنية المنتشرة بالاتجاه الشرقي والشمالي لمدينة حيس . وقالت مصادر محلية ان عدد من قذائف الهاون عيار 120 و 82 سقطت على القرى التي يقطنها المواطنيين ، مخلفه الذعر والهلع في أوساط الاهالي و النساء والاطفال.

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وفي 23 من مارس إستشهاد المواطن سالم ناجي محمد دوبلة 28 عام أثناء إنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي حينما كان يقوم يرعي الأغنام.

التحيتا

استهدفت مليشيات الحوثي في يوم الخميس بتاريخ 26 مارس خزان المياة الرئيسي الذي يغذي اكثر من 60 % من سكان مديرية التحيتا باستخدام سلاح م.ط 23.

وقال أهالي مديرية التحيتا أن استهداف المليشيات للخزان تسبب باضرار كبيرة في اجزاء الخزان أدى إلى تسرب المياة من الخزان.

وطالب الأهالي منظمة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة التدخل مستنكرين بالوقت ذاته هذا العمل المشين بحق الإنسانية التي اقدمت عليه مليشيات الإجرام الحوثية في ظل ممارسة اعمالها الإجرامية ضد أبناء المدينة.

وفي يوم الجمعة بتاريخ “27 مارس” استهداف المليشيات الحوثية الاحياء السكنية المأهولة بالسكان شرق المدينة.

الجبلية

وفي يوم الأحد بتاريخ “24 مارس” قصفت المليشيات مزارع المواطنيين والقرى والعزل السكينة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا . وقالت مصادر أن المليشيات استخدمت قذائق مدافع BMB والأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7.

واستمرت في قصفها لفترات متقطعة.

الفازة

فيما تعرضت منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا لقصف همجي من قبل مليشيات الحوثي بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس تعرصت مزارع المواطنين وقراهم السكينة لوابل من القذائف المدفعية تسبب بأضرار مادية كبيرة لدى سكان المنطقة.

وفيما يخوض العالم حرب شرسة لمواجهة فيروس كورونا يستمر مسلسل الجرائم الحوثية بشكل يومي مخترقة الهدنة الأممية بحق المدنيين الأبرياء في الوقت نفسه لا يزال المبعوث الأممي يعمل على تغطية هذه الجرائم.