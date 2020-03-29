المليشيا تقصف بكثافة قرى سكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية من سلسلة انتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بقذائف الهاون وقذائف BMB، مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.
وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية بإستهداف وقصف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.
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