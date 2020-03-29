مليشيات الحوثي تداهم منزل الشيخ "ناجي الشرجي" في منطقة القرن بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
الضالع- الخليج 365
هاجم عدد من المسلحين الحوثيين، منزل الشيخ ناجي محمد الشرجي في منطقة القرن بالعود، شمالي محافظة الضالع
و قال مصدر محلي إن مسلحيين حوثيين هاجموا منزل الشيخ ناجي الشرجي بعد رفضه الإنصياع لتوجيهات مشرفي المليشيات في دعم الجبهات الحوثية المتهالكة بالمال و السلاح.
و أضاف المصدر ان مسلحي المليشيات اقتحموا المنزل بطريقة تعسفية وأرعبوا الساكنين دون وجود أي ذريعة أو مبرر لما أقدموا عليه.
و أشار المصدر أن مسلحي المليشيات انسحبوا من المنزل و محيطه بعد عملية تفتيش دقيق استمرت لساعات.
هذا وتمارس مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران أبشع صور الإرهاب وتمارس أساليبها الوحشية والإجرامية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وغربي محافظة الضالع
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