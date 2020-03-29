الاردن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أدانت الحكومة الأردنية،اليوم الاحد، الهجوم الإرهابي الجبان من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينتي الرياض وجيزان الليلة الماضية بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية السعودية.

Advertisements وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة الأردن واستنكارها هذا الاعتداء الجبان الذي استهدف الأبرياء في مدينتي الرياض وجازان. وجدد الفايز وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في أي إجراء تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها..مشدداً على أن أمن البلدين واحد.

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