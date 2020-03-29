الإمارات تدين استهداف مليشيا الحوثي بصواريخ باليستية الرياض وجازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض و جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخين بالستيين تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما ونجم عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.



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كما جددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقال البيان إن أمن دولة الإمارات و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

و أشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي و اعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة .. مؤكدة أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضا وحدة العالم و تضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)