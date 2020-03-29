اختتام دورة إدارة الحالة لمرضى كورونا بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365 - القطن

اختتمت مؤسسة نهد التنموية امس بقاعة مستشفى القطن العام دورة إدارة الحالة لمرضى فيروس كورونا المستجد للأطباء والعاملين الصحيين، ضمن حملة "وعيك حياة" التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء.



وخلال الدورة التي نفذت خلال الفترة من 24 - 28 مارس 2020م للأطباء والعاملين الصحيين، تعرفوا من خلالها على المهارات والطرق العملية والصحية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا وكذلك كيفية التعامل مع الحالات الخاضعة للحجر الصحي.

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وتركز تدريب اليوم الأخير على الجانب العملي والتطبيقي والذي قدمه كلاً من الدكتور عمر بن مسفر والدكتور عبدالباسط الزبيدي في عمل سيناريوهات عملية وتطبيقية للتعامل مع الحالات المصابة وتطبيق معايير الاستجابة الطارئة لمرضى فيروس كورونا المستجد عليها.

من جانبه قدم الدكتور حسني عبدالله بن حمدون مساعد منسق الترصد بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء بمعية الأستاذ أحمد عبيد بكير منسق برنامج الإنذار المبكر بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء فقرة حول التعاريف القياسية لحالات مرضى كورونا، وأدوار فرق الاستجابة في التقصي للحالات والسيطرة عند العدوى، وكذلك التعامل مع العينات وطرق إرسالها، وأيضاً الآليات والطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الواردة للطوارئ والحالات المشتبهة في المجتمع وحالات الحجر الصحي.

في ختام الدورة عبر المتدربين والذي بلغ عددهم(50) متدرباً عن مدى استفادتهم من محاور الدورة بجوانبها النظرية والعملية، واستعدادهم التام لأي طارئ والتعامل معه بمعايير الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا وفقاً لمنهجية منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة في التعامل مع جائحة كورونا.