مراكز الكلى بوادي حضرموت تتسلم الفيي كرتون من المحاليل الوريدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

تسلمت امس مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت معونة من المحاليل الوريدية مقدمة من منظمة الصحة العالمية على متن قاطرة تحتوي على ( الفين كرتون / من محلول ( NORMAL SLAINE ) عبر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء , المستخدم لجلسات الاستصفاء الدموي لمرضى الغسيل الكلوي .



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واوضح لوسائل مدير عام مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد سعيد برويشد بان هذه المعونة ستسهم للعديد من جلسات الغسيل الكلوي التي سيستفيد منها مرضى الفشل الكلوي والمراكز على مدى فترة زمنية.

وثمن برويشد الجهود التي يبذلها مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي ومتابعته المستمرة مع الجهات الداعمة والتعريف بما تقدمه المراكز من خدمة مجانية لمرضى الفشل الكلوي بمديريات حضرموت الوادي والصحراء والمحافظات المجاورة.

واعرب مدير عام مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد سعيد برويشد عن شكره وتقديره لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم ومنظمة الصحة العالمية موصولا لمدير عام مكتب وزارة الصحة الدكتور هاني خالد العمودي على تلك الجهود المبذولة والداعمة للمراكز لضمان استمرارية عملها في تقديم خدماتها لمرضى الفشل الكلوي.