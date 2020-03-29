وضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

بتكليف من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وضع وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي اليوم بالمكلا حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا (من منطقة إمبيخة حتى جامع بر الوالدين بفوة) بطول 4كليو و400 متر بكلفة اجمالية 2 مليون و231 الف 119 دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (unops) تنفيذ المقاول عبدالله مقبل الاخرم للإنشاءات والمقاولات العامة.



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وأكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ان هذه المشاريع تأتي ضمن مشاريع التنمية والممولة من البنك الدولي المتعمدة لمدينة المكلا لعام 2019م .

منوهاً بأن هذه الصيانة سوف تسهم في تحسين الطريق واعادة تأهيله، مشدداً على أهمية التقيد بالمواصفات وضرورة عمل تصريف لمياه الامطار بما يسهم في الحفاظ على الطريق.

حضر وضع الأساس، المدير العام لمكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومثل الامم المتحدة لخدمة المشاريع (UNPOS) المهندس أحمد عبيد الميسري، ومدير صيانة الطرق عوض ربيع بارفعة.