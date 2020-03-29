شكرا لقرائتكم خبر عن الاجهزة الامنية بالعاصمة تضبط رجل وامرأة اثيوبيين يقومان بهذا العمل الإجرامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبط مركز شرطة وادي أحمد في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، رجل وامرأة، اثيوبيين، ومعهما حدث يمني يبلغ من العمر 13 سنة، وبحوزتهم عدد 2 أسطوانات غاز مملوءة بالحشيش.

وذكر مركز الشرطة أنه تم ضبط العصابة أثناء محاولتهم إرسال الأسطوانات الغازية مع أحد السائقين بجولة عمران إلى محافظة صعدة، حيث تمكن رجال الشرطة من اكتشاف وجود كمية من قوالب الحشيش المخدر نوع أبو تاج تزن 12 كجم بداخل كل دبة 6 كجم.



وتبيّن أن افراد العصابة قاموا بقص كل أسطوانة غاز من أسفلها ووضع الحشيش بداخلها ومن ثم تلحيمها.

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وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين للإجراءات القانونية.



فيما لا تزال الجهود مستمرة من قبل إدارة مكافحة المخدرات، لمتابعة بقية افراد العصابة والعناصر التي كانت سترسل إليهم الأسطوانات.