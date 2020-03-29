الإفراج عن 14 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن الإفراج عن 14 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية مع بعض الفصائل المسلحة في محافظة الجوف.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن اللجنة تمكنت من إجراء عملية تبادل بتفاهمات محلية وأسفرت عن تحرير ( 14) من المجاهدين الأبطال.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، تمكنت من تحرير العشرات من أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عبر الوساطات المحلية، رغم محاولة تحالف العدوان الغاشم منع أية عملية تبادل؛ بهدف الإمعان في معاناة الشعب اليمني الصامد.