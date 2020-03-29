طيران العدو السعودي يفشل في اختراق اجواء العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الاحد، من التصدي لتشكيل قتالي من طائرات العدوان الأمريكي السعودي اثناء محاولتها التحليق فوق اجواء العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تمكنت في تمام الساعة 01:08 ص من التصدي لتشكيل قتالي معادٍ في أجواء محيط العاصمة صنعاء, مشيرا الى ان عملية التصدي تمت بمنظومة فاطر1 حيث اجبرته على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ مهامه العدائية.

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