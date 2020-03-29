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قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

بلغت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 خرقاً.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة أن من بين الخروقات اعتداء على رقابة كيلو١٦ وتحليق طائرة تجسسية في أجواء مدينة الجاح.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً ٣١ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ٧٦ قذيفة و ٤٢ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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