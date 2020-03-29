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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا إصابة" 10 مواطنين يمنيين بفيروس كورونا في المهجر !!

صیب 10 مواطنین یمنیین بفیروس كورونا المستجد، إثر تفشي الوباء في الدول

المضیفة للجالیة الیمنیة في العالم.

وأكدت الحكومة الیمنیة، أن 10 مواطنین في المھجر أصیبو بفیروس كورونا، منذ

بدایة تفشي الوباء وحتى مساء السبت حول العالم.

وكتب نائب وزیر شؤون المغتربین "محمد العدیل" على صفحتھ بالفیسبوك، إن

المصابین بفیروس كورونا من الیمنیین، حول العالم یقدر عددھم 10 أشخاص، مؤكدا

ان الحكومة تتابع أوضاعھم الصحیة بشكل مستمر، وذلك من خلال ملحقیات شؤون

المغتربین والجالیات.



وأشار إلى أن المصابین من الیمنیین یتزعون على مختلف دول العالم، ومنھم من یقیم

في مصر والامارات والسعودیة وتركیا والھند، مؤكداً أن حالتھم الصحیة مستقرة،

وجمیعھم في طریقھم الى الشفاء.

وبلغ عدد الإصابات بكوفید-19 في العالم حتى مساء السبت،402,662 , ونحو

829,30 وفاة ، في 199 دولة بالعالم، وفق بیانات منظمة الصحة العالمیة.

جديد اب برس​

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