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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "خسائر" بالمليارات تتلقاها قطر .. لهذا السبب!!

سجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضا بنحو 4ر97 نقطة بنسبة 14ر1 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 8479 نقطة. جديد اب برس​ Advertisements ​ وذكر التقرير الأسبوعي الصادر اليوم عن بورصة قطر، أن الرسملة الكلية لأسهم البورصة انخفضت بنحو 8ر2 مليار دولار، وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة، وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة. ويبلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة قطر 47 شركة.

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