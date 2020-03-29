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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا" سافر للتبرع لمريض بالكبد .. صحيفة هندية تنشر تفاصيل وفاة أول يمني في الهند جراء فيروس كورونا !

قالت وسائل إعلام ھندیة إن مواطناً یمنیاً كان قد أصیب بفیروس كورونا كوفید 19

في العاصمة دلھي، توفي أمس الجمعة.

وتعد ھذه اول حالة وفاة لمواطن یمني جراء فیروس كورونا منذ بدایة تفشیھ في

أواخر دیسمبر من العام الماضي في مدینة ووھان الصینیة

قال موقع "ھندوستان" الھندي إن المواطن الیمني ، كان قد تم إدخالھ إلى مستشفى

خاص في المدینة في 24 مارس الماضي ، لكنھ توفي یوم امس، مما رفع عدد القتلى

في المدینة إلى اثنین ، وفقا لمسؤولین كبار من دائرة الصحة في دلھي.

وقالت مصادر إنھ الیمني سافر إلى الھند للعلاج من الكبد وكان في المستشفى لإجراء

الفحوصات اللازمة.

وقال مصدر في المستشفى إن الیمني كان في الستین من عمره ولدیھ عدة أمراض

مصاحبة وكان قد انھار في المستشفى اثناء اجراءه الاختبارات وتم الاشتباه في وجود

فیروس كورونا فیھ وأخذت منھ عینة.

و تم اختبار عیناتھ لأول مرة في مختبرات أبولو ثم تم إرسالھا إلى معھد الكبد والعلوم

الصفراویة للتأكید.

وأظھرت تحالیل العینات التي أخذت منھ إصابتھ بالفیروس.

ُرسلت ً أیضا إلى معھد عموم الھند للعلوم الطبیة

وقالت المصادر إن عیناتھ أ

(AIIMS ، (وجاءت النتائج إیجابیة أیضاً.

وأوضحت: "تم إجراء اختبار تأكیدي ثالث للتأكد من أن الشخص كان بالفعل مصاباً

بالمرض، وأظھرت النتائج إصابتھ بالمرض".

وبحسب الإعلام الھندي فقد أصاب الفیروس حتى الآن 41 شخصاً في العاصمة

الھندیة- بما في ذلك الیمني –

جديد اب برس​

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