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عدن - ياسمين التهامي - "هام وعاجل" الرئيس هادي يخرج عن صمته وبكلمة نارية يرفع معنويات المقاتلين وتوجية صريح بحسم المعركة ب مأرب !!

جديد اب برس​ Advertisements ​ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالمواقف البطولية المشرفة التي يسطرها ويسجلها أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ في الدفاع عن الثورة والجمهورية من خلال اجتراحهم المأثر وتقديم التضحيات سبيلاً لانتصار راية اليمن الاتحادي الجديد عالياً المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد. وقال خلال اتصاله اليوم بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وفقاً لوكالة سبأ الحكومية :” إن مأرب وابناءها وإقليم سبأ بصورة عامة سيظلون كما عهدهم شعبنا صناع فجر الثورة ورواد النضال والتحرر والبطولة والبسالة والفداء”. وثمن هادي المواقف المشرفة التي يسطرها أبناء مأرب ومعهم الجيش الوطني واحرار اليمن وبدعم ومساندة من الاشقاء في التحالف العربي لدحر فلول جماعة الحوثي التي تزج بالأبرياء والمقرر بهم وقوداً في حربها العبثية. وشدد هادي على أهمية توحيد اللحمة وتعزيز الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وأدواتها وأذرعها المختلفة.. مؤكداً على تقديم كافة اشكال المساندة والدعم ميدانياً وخدمياً وفي مختلف المجالات.

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