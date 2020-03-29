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عدن - ياسمين التهامي - عاجل "وردنا"الحوثي يوجه دعوة هامة للسلطات المصرية بشأن المبادرة الأخيرة "!

قال عو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إن السلطات المصرية تعمل بين الحين والآخر على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وتعمل على خفض التوترات في غزة مع الكيان الصهيوني.

وأضاف الحوثي في تغريدة على تويتر، أن السلطات المصرية قد نجحت مرات متعددة في ذلك، كونها تملك علاقة مع السعودية والفصائل الفلسطينية.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى في ختام تغريدته السلطات المصرية إلى أخذ زمام الأمور لتنفيذ مبادرة السيد عبدالملك الحوثي بتبادل أسرى السعودية والمعتقلين الفلسطينيين.

تعمل السلطات المصريةبين الحين والآخر في تقريب وجهات النظرمع الفصائل الفلسطينيةوتعمل على خفض التوترات في غزة مع الكيان وقد نجحت مرات متعددةوكونها تملك علاقةمع السعوديةوالفصائل فإنني ادعوهاالى أخذ زمام الأمور لتنفيذ مبادرةالسيد عبدالملك الحوثي بتبادل اسرى السعوديةوالمعتقلين لفلسطين

جديد اب برس​

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