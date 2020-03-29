شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ..أسد مفترس يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقدم أسدٌ في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية على افتراس عاملةٍ تبلغ من العمر 22 عاماً قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرّضت للهجوم.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• شاهد ..أسد مفترس يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• هام وخطير .. إحذر أن تستخدم زيت الزيتون بهذة الطريقة لأنه سيتحول إلى سم قاتل ويقضي على حياتك !!

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير ..شاهد

• شاهد : فتاة جميلة في ريعان شبابها.. تزوجت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب ..(صور صادمة)

• عاجـــل : بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الساعات الأولى من فجر اليوم .. العاصمة السعودية الرياض تصحو الأن على حقيقة مروعة وصور تكشف بشاعة ماحدث ..شاهد

• وردنا الان : تحذير أمريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

• دراسة بريطانية - ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي؟!

• الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان

Advertisements

• بسبب هذة التغريدة التي كتبها يوم أمس .. شاهدو كيف كانت نهاية الشيخ صالح المغامسي اليوم ، وكيف عاقبته السلطات السعودية بطريقة مروعة وصادمة .. ماذا قال واغضب الأمير محمد بن سلمان ..!؟( صور)

• أسد مفترس يخطف فتاة صغيرة ويغرس أنيابه في جسدها النحيل بطريقة مرعبة .. وقبل ان يلتهمها حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(شاهد)

• عاجـــل : هجوم صاروخي ايراني الأن على عاصمة هذة الدولة الخليجية .. وصافرات الانذار تدوي بالمدينة ..(تفاصيل طارئة وصور مباشرة)

• أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(شاهدو الفيديو)

* وردنا الان : تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية.. ابتعد انت وجميع افراد عائلتك عن هذه الأطعمة ولاتتناولوها حتى لو كنتم ستموتون من الجوع لانكم ستصابون بعدها بفيروس كورونا على الفور.. (شاهد ماهي هذة الأطعمة)

• عاجـــل : الشاطئ المسكون.. "شيطان" يخرج من البحر في مدينة رابغ السعودية ويرعب المواطنين (شاهدو فيديو واضح جدا للحظة خروج الشيطان للشاطئ)

• عاجـــل : سلطنة عمان تصحو على كارثة مروعة ليس لها مثيل .. وصافرة الانذار تنطلق من هذة ولاية ظفار ..شاهد

• تسريب صورة فاضحة لابنة رئيس عربي وهي في غرفة النوم ..شاهد الصور

----------------------------

شاهد بقية الخبر في الأسفل :

وقال مركز "كونسيرفاتورز سنتر" في بيان تمّ إرساله بالبريد الإلكتروني إنّ أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنظمة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة". وتابع: "لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة" مضيفاً أنّه يجري التحقيق في الحادث.

وقال المركز إنّ نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك، وقال مكتب قائد الشرطة إنّ رجاله حاولوا تخدير الأسد قبل قتله إلا أنّهم فشلوا.

.