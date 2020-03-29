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صنعاء - ياسمين الخيامي - صو مرعبة..الصين تخدع العالم وتثير جنون أمريكا وتقدم على عمل خطير ومرعب جعلت سكان العالم يتمنون ان يهلك الفيروس كل الصينيين ( 4 صور هزت العالم )

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