شكرا لمتابعة خبر عن سابقة خطيرة لم تحدث في اي دولة في العالم..فيروس كورونا القاتل يتسبب قبل قليل بحادثة نادرة ومروعة هزت وجدان كل الايرانيين وابكتهم من شدة القهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سابقة خطيرة لم تحدث في اي دولة في العالم..فيروس كورونا القاتل يتسبب قبل قليل بحادثة نادرة ومروعة هزت وجدان كل الايرانيين وابكتهم من شدة القهر

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