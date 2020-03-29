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صنعاء - ياسمين الخيامي - القبض على ‘‘القحطاني‘‘ وهو يجاهر بالمعصية ويتباهى بظهوره مباشرة على الهواء مع فتاة داخل فندق بالرياض (فيديو)

كشف شاب عن ملامح وجه أثناء مجاهرته بالمعصية وظهوره بجانب فتاة داخل فندق. وذلك قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بعد توجيه النيابة العامة. وظهر الشاب “علوش” بجانبه فتاة في مقطع بث مباشر نشره عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من داخل فندق في مدينة الرياض. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تحذير هام: هذة الخمسة الأطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة مهما كانت الأسباب لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد صور مرعبة..الصين تخدع العالم وتثير جنون أمريكا وتقدم على عمل خطير ومرعب جعلت سكان العالم يتمنون ان يهلك الفيروس كل الصينيين ( 4 صور هزت العالم ) القبض على ‘‘القحطاني‘‘ وهو يجاهر بالمعصية ويتباهى بظهوره مباشرة على الهواء مع فتاة داخل فندق بالرياض (فيديو) سابقة خطيرة لم تحدث في اي دولة في العالم..فيروس كورونا القاتل يتسبب قبل قليل بحادثة نادرة ومروعة هزت وجدان كل الايرانيين وابكتهم من شدة القهر أسد يداعب فتاة بطريقة محرجة للغاية .. وبعد لحظات كانت المفاجأة.. شاهد (فيديو صادم) الرئيس هادي يؤدب ولي عهد ابو ظبي بطريقة فريدة لاتخطر على البال، والاخير يجن جنونه ويدرك ضياع كل مخططاته في الجنوب..شاهد مافعله هادي بهذا المغرور ترامب المجنون يهز الملك سلمان وكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة ويقلب الطاولة على رأس ولي العهد ويباغته بهذا الطلب التعجيزي محافظ تعز الاسبق شوقي هائل يفجع بالاصابة بفيروس كورونا القاتل وصدور بيان عاجل يوضح حقيقة ما حدث لرجل الاعمال البارز ( صورة صادمة ) تحذير عاجل ...اذا لم تفعل هذا الشيء في سيارتك فسوف يهاجمك فيروس كورونا القاتل بكل شراسة انت وافراد اسرتك اثناء قيادتك للسيارة ولن يمهلك ثانية واحدة ليس بفيروس كورونا ولا انهيار الاقتصاد...مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي ويكشف للاماراتيين كارثة مدمرة ستقلب حياتهم راسا على عقب Advertisements مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان سيقلب حياة السعوديين والمقيمين راسا على عقب ..ووزارة الداخلية السعودية تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1 )..نص البيان اذا ظهرت هذه العلامة فوق عينك مباشرة انت او اي فرد من اسرتك او حتى جيرانك فانتم مصابون بفيروس كورونا القاتل ( علامة جديدة للاصابة بالفيروس الفتاك ) هل تذكرون تركي آل الشيخ الذي قال من حق الجميع ان يرقص ويشرب ويستمتع بحياته..شاهد ما وقع له وجعله يبكي ويتوسل للجميع الدعاء له ( صوة صادمة ) شاهد: في واقعة غريبة زوجة تبلغ عن زوجها لكسره قوانين الحظر بالسعودية والخروج للاستراحة وقت التجوال.. (فيديو صادم) ليست دولة خليجية ولا اوروبية ولا امريكا او الصين..فيروس كورونا القاتل يهاجم هذه الدولة بشراسة وقريبا ستصبح دون سكان لأن سكانها سينقرضون..لن تصدق ماهي هذه الدولة هل تذكرون الداعية صالح المغامسي حين طلب من الملك سلمان الافراج عن المساجين ثم تراجع عن طلبه..شاهد العقاب المرعب الذي وقع بسبب هذا الطلب ( صورة) شاهد: أفعى "أناكوندا" الضخمة تبتلع رجل حي بلمح البصر أثناء وقوفه على النهر ..وبعد أن استقر في احشائها قام بعمل جنوني لإنقاذ نفسه.. شاهدو كيف كانت النهاية .. (فيديو مرعب وصادم ) مجتهد يفاجئ الجميع وينشر مفاجاة مزلزلة.. ويكشف تفاصيل خطة وضعها سعود القحطاني لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً وعزل والده الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفجر مفاجأة بشأن كورونا في مصر وتنشر صورة صادمة وتطالب بلادها بالاعتذار لهذه الدولة العربية.. شاهد كشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت.. شاهد(فيديو) وكانت النيابة العامة وجهت بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا. وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم. وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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