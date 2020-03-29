عـــــاجل : طيران التحالف يشن ثلاث غارات جوية على صنعاء (المكان المستهدف)

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عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي ثلاث غارات جوية على مواقع بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الطيران شن ثلاث غارات جوية على منطقة الجميمة في وادي رجام التابع لميدرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة) Advertisements

وكان الحوثيون قد اعلنوا ان منظومتهم الجوية "تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادٍ في أجواء محيط العاصمة صنعاء بمنظومة فاطر1 وأجبرته على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ مهامه العدائية" حسب قولهم.

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