شاهد فتاة سعودية كما لم تشاهدها من قبل، صورة إستفزت النشطاء في السعودية الجديدة!

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عدن - ياسمين التهامي - كل شيئ جديد في السعودية السلمانية الجديدة التي تحولت من بلاد الحرمين إلى بلاد الفضائح و الجنس و الرقص و الخلاعة، فحولها ولي العهد من النقيض إلى النقيض، من التطرف بالدين و التشدد إلى الإنحلال الكامل وبلا حدود او قيود.



وما كانت لتظهر السعوديات بهذه المناظر وتنشرن الفيديوهات بكل فخر وبلا خوف، لولا ان هذا الامر لم يعد من المحرمات في السعودية في زمن الترفيه، وأن ما حرمه بن سلمان هو إنتقاد رؤيته او التحدث بأي أمر لا يعجبه، وعدا ذلك فافعل ما تشاء.

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فقد نشرت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.



وظهرت مودل روز المثيرة للجدل و التي عادة ما تظهر بفيدوهات وقحة، طهرت في الفيديو الجديد الذي صورته باستخدام تطبيق “تيك توك” مرتدية فستاناً أسود اللون مكشوفاً عند منطقة الصدر، وهي ترقص على أنغام موسيقى أجنبية .



وتعرضت السعودية المثيرة للجدل مودل روز للانتقادات بسبب هذا الفيديو وظهورها “المثير” ، خصوصا أن الشعب السعودي حديث عهد بالترفيه و الإنحلال، ولم يتدرج كبقية الشعوب، بل دخل الباب من مصراعيه، الامر الذي لا يتقبله أغلبية الشعب السعودي المتدين، الذي لا يرضى بكل ما يحصل في بلاده، ولكنه يخاف من منشار سموه.

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