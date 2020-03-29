شكرا لبحثكم عن خبر اضبط جريمة : بعض التجار يجمعون ادوية كورونا من اليمن لتهريبها إلى الخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية لصحيفة عدن الغد ان شركة تجارية طبية معروفة بدأت عملية سحب لعقار الكلوروكين وهو الدواء الذي صنف على انه العقار الوحيد الذي يمكن له مكافحة وباء كورونا.

المصادر قالت لصحيفة عدن الغد ان الشركة قامت بشراء كميات كبيرة من الدواء من الصيدليات واعادته الى مخازنها.

وتحتفظ الصحيفة باسم هذه الشركة ومراسلات لها بخصوص شراء هذه الكميات.

Advertisements

وبحسب المصادر فان الشركة سحبت الادوية هذه بحجة ان عدن خالية من وباء كورونا.

وتستعد الشركة على مايبدو لتصديرها لدول الجوار مستفيدة من حالة الاقبال الكبيرة على هذه الادوية.

وقبل اسابيع قرر الدكتور ديدييه راوول، الأخصائي في مجال الأمراض المعدية ومدير معهد المستشفى - الجامعي للأمراض المعدية في مرسيليا (جنوب فرنسا) استخدامه لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

عدن الغد |