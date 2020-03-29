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عاجل .. انفجار دراجة في العاصمة عتق

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - شبوة 

 

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انباء عن انفجار  دراجة نارية في جولة الثقافه بمدينة عتق  قبل قليل حيث استهدف الانفجار طقم عسكري يحمل اربع اشخاص

 

مصادر اكدت ان الانفجار خلف قتيل فيما نقل ثلاثة مصابين الى مستشفى المدينة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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