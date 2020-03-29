شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. انفجار دراجة في العاصمة عتق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - شبوة Advertisements انباء عن انفجار دراجة نارية في جولة الثقافه بمدينة عتق قبل قليل حيث استهدف الانفجار طقم عسكري يحمل اربع اشخاص مصادر اكدت ان الانفجار خلف قتيل فيما نقل ثلاثة مصابين الى مستشفى المدينة.

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