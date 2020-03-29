شاهد: راعي الأغنام الحطيبي من شبوة يحصل على كنز لايقدر بثمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر راعي اغنام في شبوة، الاحد، على كنز يعد الاندر في تاريخ اليمن.
وقالت مصادر قبلية أن شاب في العشرين كان يرعي اغنام في قرية حطيب عندما دخل كهف لأخذ قسط من الراحة، مشيرة إلى أنه شاهد ضوء يمر من احد زوايا النفق مما دفعه للحفر لمعرفة ما يوجد..
وافادت المصادر بان الشاب عثر على صندوق خشبي قديم وبداخله قطعنين اثريتين عبارة عن منحوتات قد تعودان إلى عهد ممكلة قتبان التي كانت تتخذ من اجزاء في شبوة عاصمة لها.
وتظهر الصور المنحوتات لفتاة ورجل كبير في السن.
ومن شأن هذه المنحوتات الكشف عن غموض الكثير من الحضارات اليمنية المتعاقبة في هذه المحافظة.
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