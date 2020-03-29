شكرا لبحثكم عن خبر توحدوا، على الأقل أمام كورونا ... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شعب مش قادر حتى يتوحد في مواجهة الوباء "كورونا" توحدت دول عظمى لمواجهته، بعضها نجح وبعضها فشل.

واصحابنا يتصارعون حتى الان على مجرد فتح محجر(واحد او اثنين) وإغلاق منافذ البلاد.

شعب مش قادر يكون راي عام ويشكل ضغط على الحكومة لإيجاد حلول، والاستعداد لمواجهة الوباء.

إذا استمروا في استهتارهم فالمصيبة قادمة لا سمح الله.

للأسف نخبتنا المثقفة ماتزال مش قادرة توصل صوتها اما لضعف المواقف أو خوفا من أن تحسب أصواتهم لجهة معينة، ففضلوا السكوت بدلا من القول، فكيف بالمواطن البسيط؟!

ستحصل مصيبه إذا استمر الوضع هكذا ....

استنزاف للجهود في حملات توعيه لا تغني ولا تسمن من جوع ..طيب وبعدين الناس كلها عارفة وواعية بمخاطر كورونا.

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وبعدييييييين ايش الخطوة التالية بعد حملات التوعية الي اجتهدت بها منظمات شبابية بدلا من الدولة؟.

ما التالي ؟!

هل المنافذ موقفة؟!

هل المحجر(المحاجر) جاهزة؟!

هل المستشفيات والطواقم الأجهزة الطبية جاهزة و متوفرة؟!

علامة استفهام كبيرة على كمية البرود من الدولة والمواطن معا؟.