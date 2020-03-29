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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يفتك بمسن يمني في الهند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
توفي أمس الأول مواطن يمني في الهند متأثراً بفايروس كورونا التاجي.
وذكرت سلطات دلهي الهندية ان مواطنا يمنيا بعمر 60 عاما وصل إلى المدينة مؤخراً لإجراء فحوصات خاصة بهدف نقل الكبد، غير أنه دخل مستشفى "اندرابراسثا- ابواللو" في ال24 من مارس الجاري بحالة صحية منهارة تم إجراء فحص "كوفيد- 19" عليه وظهرت النتيجة إيجابية بموجب نتيجة المستشفى وتأكيد معهد العلوم الصفراوية الذي أجرى الفحص مرة أخرى للمريض.
وذكرت مصادر رسمية في المستشفى أن المواطن كان يعاني من أمراض مصاحبة مزمنة يعتقد أنها داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
ويعد هذا المواطن في الهند من جملة العشرات من اليمنيين الذين أصيبوا بالفيروس خارج اليمن لكنه يسجل كثاني وفاة لليمنيين في المهجر سبقة مواطن يمني في السعودية مات متأثرا بكورونا.
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