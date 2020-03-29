الخارجية اليمنية تدين الاستهداف الصاروخي الحوثي لمدينتي الرياض وجيزان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان من قبل مليشيات الحوثيين على مدينتي الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مساء يوم السبت ٢٨ مارس٢٠٢٠ بصاروخين بالستيين أسقطتها الدفاعات الجوية للمملكة. وأكدت الخارجية أن استمرار مثل هذه الأعمال من قبل المليشيات المدعومة من إيران خاصة بعد تصريحات المليشيات حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة كورونا يدل على عدم رغبتها بالسلام أو امتلاكها للقرار، وإن ذلك ما هو الا استمرار لاستراتيجية إيران لتعميق معاناة الشعب اليمني

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