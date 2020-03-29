انتقالي حضرموت يواصل  حملة الرش الوقائية من "كورونا" لمساجد المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا لليوم الثالث على التوالي ، تواصلت اليوم في مدينة المكلا ، بمحافظة حضرموت حملة الرش التعقيمية لمساجد المدينة ، والتي تنفذها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في محور حضرموت .

Advertisements وانتقلت حملة الرش اليوم إلى أحياء بويش وروكب ، مستهدفة مساجد الحيين . وتأتي هذه الحملة ، التي ستستمر عدة أيام ، وتستهدف تطهير المساجد والساحات العامة ؛ استجابة لتوجيهات القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ؛ ومساهمة من القيادة المحلية للمجلس في المحافظة ، في دعم ومساندة جهود السلطة المحلية للتصدي لوباء كورونا الخطير.

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