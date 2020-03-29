شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسر قيادي ميداني حوثي في جبهة صرواح غربي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص تمكنت القوات الحكومية من أسر قيادي ميداني حوثي، في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.

Advertisements وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات الحكومية تمكنت من أسر القيادي الميداني التابع لمليشيا الحوثي المدعو "حميد علي حميد"، في جبهة صرواح، وقامت بنقله إلى مكان آمن بمحافظة مارب. وبحسب المصدر فإن حميد يعج من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا. وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معظم الجبهات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسر قيادي ميداني حوثي في جبهة صرواح غربي مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.