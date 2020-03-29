شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. تجدد المواجهات العنيفة بين المقاومة والمليشيا في الفاخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 الخليج 365 ـ الضالع تجددت المواجهات العنيفة، فجر الأحد، بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات الفاخر، شمال غربي الضالع، بعد أن استهدفت الأخيرة قرى جنوبي الحُشا، بقصف مدفعي، واستحداث نقاط تفتيش عسكرية.

Advertisements وذكرت المصادر أن مواجهات مسلحة تجددت، في الساعة الأولى اليوم الأحد، بين القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الجنوبية المرابطة في معسكر الجب من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى. وأضافت أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين قوات المقاومة والمليشيا أعقب المواجهات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. تجدد المواجهات العنيفة بين المقاومة والمليشيا في الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.