شكرا لمتابعة خبر عن وزراء في الشرعية يقدمان استقالتهم للرئيس هادي بسبب ممارسات رئيس الوزراء وسياسته العقيمة "وثائق الاستقالات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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