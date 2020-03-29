شكرا لقرائتكم خبر عن "مصادر" انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب "! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلیة، ان انفجارات عنیفة ھزت محافظة مأرب (شرقي الیمن) قبل

قلیل.

وأضافت المصادر، ان الانفجارات ناتجة عن قصف صاروخي لملیشیا الحوثي

الإنقلابیة استھدف أحیاء سكنیة في مدینة مأرب.

ولم تشیر المصادر إلى الأضرار التي لحقت بالمدنین جراء قصف الملیشیات لمدینة

مأرب بصواریخ بالیستیة.

وفي وقت سابق، تمكنت الدفاعات الجویة السعودیة، من التصدي لصواریخ حوثیة في

سماء الریاض وجازان جديد اب برس​ Advertisements ​

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