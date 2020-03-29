اخبار الخليج / اخبار اليمن

كما ورد.. قناة الحدث تبث مشاهد من محرقة كبيرة للحوثيين في الجوف ومطاردة الجيش للمليشيا وقتله وأسره العشرات (شاهد 2 فيديو)!!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كما ورد.. قناة الحدث تبث مشاهد من محرقة كبيرة للحوثيين في الجوف ومطاردة الجيش للمليشيا وقتله وأسره العشرات (شاهد 2 فيديو)!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020?

كما ورد.. قناة الحدث تبث مشاهد من محرقة كبيرة للحوثيين في الجوف ومطاردة الجيش للمليشيا وقتله وأسره العشرات (شاهد 2 فيديو)!!

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحساب الرسمي لقناة الحدث العربية، مشاهد مصورة تظهر تعرض مليشيا الحوثي أمس السبت، لمحرقة كبيرة في محافظة الجوف. ووفقا لمتابعة (أحداث نت)، قالت القناة بأن آليات آليات وأطقم عسكرية لمليشيا الحوثي احترقت في صحاري خب والشعف بعد معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة. وأكدت بأن ‏الجيش الوطني أسر 22 عنصرا من مليشيات الحوثي وأحرق عدد من الاليات وتقدم 5 كيلومترات في المديرية. كما لقي وفقا للقناة ‏25 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في هذه المعارك.

9c5ad5b747.jpg
dd8909e023.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما ورد.. قناة الحدث تبث مشاهد من محرقة كبيرة للحوثيين في الجوف ومطاردة الجيش للمليشيا وقتله وأسره العشرات (شاهد 2 فيديو)!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا