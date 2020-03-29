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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي " بأكثر من 30 مليون ربال .. ً مغتربون يمنيون يشقون طريقا إلى قريتهم المعلقة في إحدى القمم الجبلية (صور)!

تكفل مجموعة من المغتربین من أھالي قریة "قبل" بمحافظة ریمة، بتمویل مشروع

شق طریق إلى قریتھم الجبلیة غربي الیمن.

وقال سكان محلیون لـ "المشھد الیمني"، إن مجموعة من المغتربین من أھالي قریة

"قبل" بریمة، تكفلوا بدفع أكثر من 30 ملیون ریال، لتمویل مشروع شق طریق إلى

قریتھم الجبلیة.

وحسب المصادر، فإن الطریق الجدیدة ستربط قریة "قبل" الجبلیة، مع منطقة "فلعھ"

ووادي "رمع" من جھة، ومن جھة آخرى تربط قریتھم بـ وادي "مزھر شداد" بریمة.

وأكد الأھالي، أن مشروع شق الطریق سیختصر مسافات كبیرة وسیخفف الكثیر من

المعاناة لأبناء القریة المعلقة في إحدى القمم العالیة بمحافظة ریمة. جديد اب برس​ Advertisements ​

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