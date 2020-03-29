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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل اكثر حول وفاة أشهر مذيعة عربية بفيروس كورونا .. ومذيع قناة العربية ينشر التفاصيل الأولية!!

جديد اب برس​ Advertisements ​ ت قبل ساعات من الان اليوم السبت، المذيعة المغربية ليلى طرزايم ، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشر الإعلامي الأردني إبراهيم بدر مذيع قناة “العربية”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة جاء نصها كالتالي : “ تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة “ميدي1 تيفي” بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا. رحمك الله يا ليلى واللهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان”

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