كورونا "نتيجة فحص بن زايد" تفاصيل "!

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عدن - ياسمين التهامي - دشن ولي عھد أبو ظبي محمد بن زاید الیوم مركز الفحص من المركبة للكشف عن

فیروس كورونا.

وأظھرت الصور ولي عھد أبو ظبي محمد بن زاید وھو یخضع للفحص والذي یكون

عن طریق أخذ مسحھ من الأنف.

ویأتي ضمن إجراءات الامارات الوقائیة للحد من انتشار فیروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحةالاماراتیة الیوم السبت عن تسجیل 63 إصابة جدیدة بفیروس

كورونا المستجد لیصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الامارات إلى 468

إصابة مؤكدة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 63 حالة. جديد اب برس​ Advertisements ​

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