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عاجل الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز تفاصيل اكثر !

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020?

عاجل الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز تفاصيل اكثر !

الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا 

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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