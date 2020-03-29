شكرا لمتابعة خبر عن تحذير عاجل ...اذا لم تفعل هذا الشيء في سيارتك فسوف يهاجمك فيروس كورونا القاتل بكل شراسة انت وافراد اسرتك اثناء قيادتك للسيارة ولن يمهلك ثانية واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير عاجل ...اذا لم تفعل هذا الشيء في سيارتك فسوف يهاجمك فيروس كورونا القاتل بكل شراسة انت وافراد اسرتك اثناء قيادتك للسيارة ولن يمهلك ثانية واحدة

2020/03/29 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عاجل ...اذا لم تفعل هذا الشيء في سيارتك فسوف يهاجمك فيروس كورونا القاتل بكل شراسة انت وافراد اسرتك اثناء قيادتك للسيارة ولن يمهلك ثانية واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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