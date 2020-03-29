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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس بفيروس كورونا ولا انهيار الاقتصاد...مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي ويكشف للاماراتيين كارثة مدمرة ستقلب حياتهم راسا على عقب

2020/03/29 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس بفيروس كورونا ولا انهيار الاقتصاد...مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي ويكشف للاماراتيين كارثة مدمرة ستقلب حياتهم راسا على عقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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