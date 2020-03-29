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صنعاء - ياسمين الخيامي - محافظ تعز الاسبق شوقي هائل يفجع بالاصابة بفيروس كورونا القاتل وصدور بيان عاجل يوضح حقيقة ما حدث لرجل الاعمال البارز ( صورة صادمة )

2020/03/29 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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