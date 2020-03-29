شكرا لبحثكم عن خبر السودان.. تطوير أجهزة تنفس بالتعاون مع التصنيع الحربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، عن تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي بالتعاون مع التصنيع الحربي، سيتم عرض نموذجين منها الثلاثاء المقبل على الكوادر الطبية المتخصصة لمعرفة مدى فاعليتها.

وأوضح وزير الإعلام في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت لتقرير من مدير الطيران المدني، أكد فيه الالتزام التام بالقرارات السابقة فيما يتعلق بحظر الطيران، باستثناء بعض السفارات لنقل مواطنيها خارج السودان، لافتا إلى عدم وجود قادمين عبر الطيران المدني وعدم السماح لأي حركة طيران تجاري عبر مطار الخرطوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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من جانبه أعلن وزير الصحة أكرم علي التوم عن تعليق فترة تدريب أطباء الامتياز في مجالات الأسنان والطب البشري والصيدلة لأجل غير مسمى حتى انجلاء الموقف، مع وجود فرص لأطباء الامتياز للعمل الطوعي في المجالات الإدارية والدعم والتوعية الصحية والتعبئة وتقصي الحالات دون أن يحسب ذلك في فترة تدريبهم المقررة.

وقررت السلطات السودانية، يوم الأربعاء الفائت، الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السودانية أكدت الجمعة حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في السودان إلى خمسة.