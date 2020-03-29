بدء حظر التجول في تريم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365 - تريم

أعلنت السلطة المحلية في تريم بوادي حضرموت، عن الإجراءات الإحترازية والتي ستطبق من يوم غداً لمواجهة فايروس كورنا كوفيد 19.



وأقر الإجتماع بدء حضر التجوال بالمدينة من 8 مساءً إلى الصباح وذلك بتكليف أمن تريم والكتيبة الخاصة بالخروج للحياء السكنية والحارات لتطبيق هذا القرار.

وطالب المجتمعون وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش لمخاطبة رؤساء المحاكم لتوجيه أمناء العقود بعدم عقد القران خلال هذه الفترة لمساعدة السلطة المحلية بتريم لإحتواء تفشي وباء كرونا كوفيد 19.

وأوصى المجتمعون مدير مكتب الأوقاف بالمدينة وأئمة المساجد بتنفيذ قرار وزير الأوقاف الرامية للحد من تفشي وباء كرونا وكذا إلزام مكتب الأشغال العامة بالنزول للمطاعم وتوجيها بعدم الأكل بالمطاعم والإكتفاء بالبيع سفري للزبائن ومنع الإزدحام.

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وأقر المجتمعون بوقف كافة الأنشطة والغعاليات الرياضية للأندية والفرق الشعبية الرياضية بالمدينة ومساندة السلطة المحلية بتوعية المواطنين من خلال الفرق التطوعية بالتنسيق مع عقال الحارات والأحياء السكنية.

ووجه الإجتماع المواطنين بضرورة وقف الزواجات والحفلات النسائية والرجالية ومنع التجمعات داخل البيوت تحت أي مسمى كان وفي حال المخالفة تتخذ الإجراءات ضد المخالفين بالطرق المتاحة مع إغلاق برادات شرب الماء الخارجية وتحمل الجهة القائمة عليها مسؤلية المخالفة وكذا إلزام أصحاب المحلات التجارية بإلزام العمال لديهم بلبس الكمامات والقفازات وكذا منع الإزدحام داخل المحلات.

وأهاب الأجتماع الإعلام المسموع والمرئي بضرورة تخصيص برامج توعوية تساعد السلطة المحلية بالمدنية وتوعية المواطنين.

هذا وتشهد مدينة تريم سلسة من اللقاءات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات تحسباً لتفشي وباء كورونا كوفيد 19.