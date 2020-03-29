شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة محور ميدي تصدر تعميما هاما بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت قيادة محور آزال (اللواء 102) تعميما هاما بمنع خروج أي فرد من افراد محور ميدي بمحافظة حجة، الى مدينة ظهران الجنوب في عسير بالمملكة العربية السعودية وذلك تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.



كما نصت التعليمات بعدم عودة الجرحى المتواجدين في سكن ظهران الجنوب إلى مجازة , وحذرت باتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين .

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