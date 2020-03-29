شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الان من الرياض مشاهد مرعبة وانفجارات عنيفة وأعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلامية سعودية سماع دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة السعودية الرياض.

واوضحت وقوع إنفجارات عنيفة بشكل متتالية شمال العاصمة السعودية الرياض، يعتقد أنها ناتجة عن تعرضها لقصف بصواريخ باليستية من اليمن.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

تعرف على جواب السؤال الذي حير العالم.. لماذا ينتشر فيروس كورونا الجديد بسهولة كبيرة؟

عـــــاجل : دولة أوربية كبرى تفجر مفاجأة مدوية وتزلزل العالم وتكشف هذا ماسيحدث خلال الـ14 يوما القادمة! ( تفاصيل )

ورد الان : طبيبة شهيرة تكشف عن مفاجأة مرعبة .. قد تصل فترة العزل لـ هذه المدة الكبيرة التي لم يستطع تحملها احد

عــــاجل : اول بيان من قوات التحالف حول القصف الصاروخي على الرياض ( تفاصيل )

ورد الان : الكشف عن علامة جديدة تكشف إصابتك بفيروس "كورونا".. تعرف عليها

حصن نفسك ضد "كورونا".. 7 نصائح لنظام غذائي قوي في مواجهة فيروس "كورونا"

تحذير خطير.. تعرف على اعراض سرطان القولون المبكرة.. أبرزها ألم البطن وفقدان الوزن

عــــاجل : ارتفاع مرعب وكارثي لعدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا القاتل في هذه الدولة "العظمى" وسط مخاوف متصاعدة !

تعرف عليها.. نصائح يجب عليك ممارستها بالمنزل لتقيك من الاصابة بالفيروس القاتل "كورونا".. شاهد

عــــــاجل : أول تعليق لقوات التحالف بشأن القصف الحوثي على السعودية

عــــاجل : الان من الرياض مشاهد مرعبة وانفجارات عنيفة وأعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف (فيديو)

عــــاجل : خبراء يكشفون بالأدلة.. حطام الصاروخ الذي عرضه الإعلام السعودي هو باك3

شاهد.. حدث في المملكة.. خرج لشراء الخبز فعاد بعروس الى المنزل!!

صحفي يدق ناقوس الخطر ويحذر من "كارثة" كبرى ومرعبة بشأن "كورونا" إذا لم تتحرك السلطات بأسرع وقت

عــــاجل : قرار جمهوري جديد بتعديل حكومي واقالة وزير من منصبه (الأسماء)

عالم عربي يزف بشرى سارة للعالم ويعلن: سيتم اكتشاف علاج لفيروس كورونا في هذا الموعد

ورد الان : المملكة تفاجئ الجميع وتعلن عن إصابة ولي العهد بفيروس "كورونا"القاتل.. والحزن يعم جميع المدن ( تفاصيل )

تحذير خطير.. إذا ظهرت عليك هذة العلامة سارع لانقاذ حياتك لانك مصاب بفيروس "كورونا" القاتل.. شاهد

تحذير خطير ومرعب.. مهما كانت رغبتك في تناولة.. لا تشرب الحليب في هذه الحالة لانه سيتحول إلى سم قاتل ومرض خبيث لا شفاء منه.. شاهد

ورد الان : ليست امريكا ولا الصين.. هذه الدولة العظمى تفاجي الجميع وتثلج صدور كل سكان العالم بشأن علاج لفيروس "كورونا".. شاهد

ورد الان : عالمة أمريكية تزلزل العالم وتعلن فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!

تحذير خطير جداً : اليكم أربعة تطبيقات تتجسس على جميع محادثات الواتسآب في جوالك.. احذفها الان اذا كانت مثبتة على هاتفك.. "تعرف عليها"

شاهد.. فيديو صادم من هذه الدولة العربية.. رجل يسقط في الشارع بسبب فيروس كورونا!

العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة

عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة)

ورد الآن..شاهد كيف خدعت الصين العالم بشأن فيروس كورونا.. ‘بإستخدامها هذه الحيلة الشيطانية‘‘ وهذا ماجرى وراء الكواليس وصدم الجميع!

مفاجأة..هل إنقلب السحر على الساحر.. علماء يحسمون الجدل حول خروج “كورونا” من أحد المختبرات في الصين .."التفاصيل"

هل تذكرون مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا بحق المسلمين؟ شاهدوا المفاجأة مواقفه اليوم تغيرات شاهد كيف

تعرَّفْ على أكثر أنواع الصابون مقاومةً لفيروس كورونا

عــــاجل : فاجعة جديدة ومرعبة تزلزل العالم بشأن "كورونا" ( تفاصيل )

عـــــاجل : بشرى سارة تثلج صدور سكان العالم.. في هذا التاريخ سينتهي فيروس "كورونا" القاتل

ورد للتو : كورونا يجتاح هذه الدولة العربية الجديدة.. واعلان حالة الطوارئ في جميع المدن.. من تكون؟؟

تعرف عليها.. اعراض جديدة لفيروس "كورونا" تظهر في هذه المنطقة في الجسم.. تأتي بعد الحمى والسعال وضيق التنفس.. شاهد

عـــــاجل : بشرى سارة تثلج صدور سكان العالم.. في هذا التاريخ سينتهي فيروس "كورونا" القاتل

عــــــاجل : "كورونا" يضرب أمراء آل سعود ويهدد الملك وولي عهدة.. تعرف على الامراء المصابين

عــــــاجل : نجل سلمان العودة يفاجئ الجميع يفجر مفاجأة مزلزلة ومرعبة بشأن والده المعتقل.. تفاصيل تنشر لاول مرة

عــــاجل.. إيطاليا تسجل أعلى معدل اصابات ووفيات بفيروس "كورونا" القاتل خلال 24 ساعة ( تفاصيل )

عــــاجل : الفلكي "الشوافي" يدق ناقوس الخطر.. ويطلق اقوى تحذير.. اليمن مقبلة على كارثة فلكية خطيرة ومرعبة.. وهذه تفاصليها وموعد حدوثها

ورد للتو : السفارة اليمنية في السعودية توجه دعوة عاجلة وطارئة لكل المقيمين اليمنيين بالمملكة.. ( تفاصيل )

عــــاجل : أردوغان يزلزل العالم ويقلب الطاولة على "السيسي" و"بن زايد" و"بن سلمان" وتركيا تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لبدء الحرب ( تفاصيل )

عـــاجل : بشرى ساره لجميع الموظفين.. تفاصيل

"شاهد" أفعى مرعبة تدخل بطن جمل هائج وهو حي وعندما استقرت في أحشائه حدثت مفاجأة لم تخطر على بال أحد.. شاهدو كيف كانت النهاية (فيديو)

متحدث اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة يعلن تشكيل لجان إضافية لاستقبال الوافدين من خارج الوطن

تحذير خطير جداً : هذه هي الفترة الأكثر خطورة التي ينقل فيها المصابون عدوى "كورونا".. تعرف عليها

عــــاجل : لن تصدق من هي.. أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد

شاهد فيديو لاصحاب القلوب القوية.. أفعى تنتقم من "طباخ" بعد ماوضع رأسها على الطاولة فباغتته بحركة مفاجئة وقتلته على الفور

وزارة الداخلية بصنعاء.. تصدر قرار واعلان هام ينتظره جميع المواطنيين

عــــاجل : لن تصدق من هي.. أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد

خطير جداً.. انظر الى لسانك اذا ظهرت هذة العلامات اعلم بأنك مصاب بـ أمراض السكر والقلب ونقص الدم.. شاهد

وردنا الآن.. الموت يغيب قائدا عسكريا كبيرا بالجيش الوطني في أحلك الظروف وتهديدات مخاطر فايروس كورونا (تفاصيل حصرية)

شاهد.. نهاية مأساوية لمراهقة بريطانية بسبب فيروس "كورونا" ( صورة )

بشرى سارة لكل سكان العالم.. حبة واحدة من هذه الفاكهة تقوي مناعتك وتحميك من فايروس "كورونا" القاتل.. شاهد

العلماء يجيبون على السؤال الذي حير الجميع.. هل الكمامات تمنع الإصابة بفيروس كورونا؟

تعرف عليها وعلى فوائدها الصحية.. 5 خضروات يُفضل تناولها مطبوخة

خطير جداً.. انظر الى لسانك اذا ظهرت هذة العلامات اعلم بأنك مصاب بـ أمراض السكر والقلب ونقص الدم.. شاهد

وأكد ناشطون سعوديون في تغريدات على تويتر، سماع دوي إنفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة السعودية الرياض.

Advertisements

ونشر عدد من الناشطين السعوديين مقاطع فيديو لإطلاق الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باتريوت في سماء العاصمة لإعتراض الصواريخ الباليستية.

انفجارات متتالية وعنيفة تهز #شمال_الرياض !!



فشل جديد يُضاف إلى سجل ابن سلمان pic.twitter.com/2DMvkQ2yk1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

">

تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub

انفجارات متتالية وعنيفة تهز #شمال_الرياض !!

فشل جديد يُضاف إلى سجل ابن سلمان

انفجارات متتالية وعنيفة تهز #شمال_الرياض !!



فشل جديد يُضاف إلى سجل ابن سلمان pic.twitter.com/2DMvkQ2yk1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

١٬١٠٧

انفجارات متتالية وعنيفة تهز #شمال_الرياض !!



فشل جديد يُضاف إلى سجل ابن سلمان pic.twitter.com/2DMvkQ2yk1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

انفجارات متتالية وعنيفة تهز #شمال_الرياض !!



فشل جديد يُضاف إلى سجل ابن سلمان pic.twitter.com/2DMvkQ2yk1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

ارحل يا فاشل...

لو كان لدى ابن سلمان "ذرة مسؤولية" و "ذرة كرامة"، لأعلن استقالته من وزارة الدفاع !!!#شمال_الرياض pic.twitter.com/tGuCLRHGkg — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

">

تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub

ارحل يا فاشل...

لو كان لدى ابن سلمان "ذرة مسؤولية" و "ذرة كرامة"، لأعلن استقالته من وزارة الدفاع !!!#شمال_الرياض

ارحل يا فاشل...

لو كان لدى ابن سلمان "ذرة مسؤولية" و "ذرة كرامة"، لأعلن استقالته من وزارة الدفاع !!!#شمال_الرياض pic.twitter.com/tGuCLRHGkg — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

٢٧٧

ارحل يا فاشل...

لو كان لدى ابن سلمان "ذرة مسؤولية" و "ذرة كرامة"، لأعلن استقالته من وزارة الدفاع !!!#شمال_الرياض pic.twitter.com/tGuCLRHGkg — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

ارحل يا فاشل...

لو كان لدى ابن سلمان "ذرة مسؤولية" و "ذرة كرامة"، لأعلن استقالته من وزارة الدفاع !!!#شمال_الرياض pic.twitter.com/tGuCLRHGkg — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

مقطع آخر للانفجارات القوية التي هزَّت #شمال_الرياض !! لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/gOzGqShAh1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

">

تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub

مقطع آخر للانفجارات القوية التي هزَّت #شمال_الرياض !! لا حول ولا قوة إلا بالله

مقطع آخر للانفجارات القوية التي هزَّت #شمال_الرياض !! لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/gOzGqShAh1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

٤٨٣

مقطع آخر للانفجارات القوية التي هزَّت #شمال_الرياض !! لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/gOzGqShAh1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

مقطع آخر للانفجارات القوية التي هزَّت #شمال_الرياض !! لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/gOzGqShAh1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 28, 2020

انفجار يهز العاصمة السعودية #الرياض وصفارات الإنذار تدوي في المدينة pic.twitter.com/wRqikqK4hG — صحيفة الاستقلال (@alestiklalt) March 28, 2020

">

صحيفة الاستقلال@alestiklalt

انفجار يهز العاصمة السعودية #الرياض وصفارات الإنذار تدوي في المدينة

انفجار يهز العاصمة السعودية #الرياض وصفارات الإنذار تدوي في المدينة pic.twitter.com/wRqikqK4hG — صحيفة الاستقلال (@alestiklalt) March 28, 2020

٢٠٥

انفجار يهز العاصمة السعودية #الرياض وصفارات الإنذار تدوي في المدينة pic.twitter.com/wRqikqK4hG — صحيفة الاستقلال (@alestiklalt) March 28, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

انفجار يهز العاصمة السعودية #الرياض وصفارات الإنذار تدوي في المدينة pic.twitter.com/wRqikqK4hG — صحيفة الاستقلال (@alestiklalt) March 28, 2020

قناة الإخبارية #السعودية تحذف الفيديو الذي يثبت أن الباتريوت ذهب في وادي والصواريخ اليمنية مضت إلى أهدافها المحدد بكل أريحية، الفيديو تجدونه في التغريدة المرفقة . #شمال_الرياض

الحمد لله على نصره وتأييده pic.twitter.com/8Kof1x6HLX — ﮼بديع (@B4Zaman) March 28, 2020

">

﮼بديع@B4Zaman

قناة الإخبارية #السعودية تحذف الفيديو الذي يثبت أن الباتريوت ذهب في وادي والصواريخ اليمنية مضت إلى أهدافها المحدد بكل أريحية، الفيديو تجدونه في التغريدة المرفقة . #شمال_الرياض

الحمد لله على نصره وتأييده

قناة الإخبارية #السعودية تحذف الفيديو الذي يثبت أن الباتريوت ذهب في وادي والصواريخ اليمنية مضت إلى أهدافها المحدد بكل أريحية، الفيديو تجدونه في التغريدة المرفقة . #شمال_الرياض

الحمد لله على نصره وتأييده pic.twitter.com/8Kof1x6HLX — ﮼بديع (@B4Zaman) March 28, 2020 /photo/1

٩٢

قناة الإخبارية #السعودية تحذف الفيديو الذي يثبت أن الباتريوت ذهب في وادي والصواريخ اليمنية مضت إلى أهدافها المحدد بكل أريحية، الفيديو تجدونه في التغريدة المرفقة . #شمال_الرياض

الحمد لله على نصره وتأييده pic.twitter.com/8Kof1x6HLX — ﮼بديع (@B4Zaman) March 28, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر