عــــاجل : اول بيان من قوات التحالف حول القصف الصاروخي على الرياض ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء الهمجي الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإنقلابية، لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة لمحاربة كورونا. وقال التحالف في بيان له، إن التصعيد من قبل المليشيا الحوثية لا يعكس إعلانها بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة) Advertisements وأضاف، ان التصعيد الحوثي يُعد استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني وعدم امتلاك المليشيا الحوثية للإرادة والقرار في إنهاء الأزمة. وأكد البيان، أن التحالف العربي سيستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين وحماية الأمن الاقليمي والدولي. وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية قد استهدفت الأراضي السعودية بثلاثة صروايخ باليسيتة، وتمكنت الدفاعات الجوية في السعودي من التصدي لصاروخين في سماء الرياض وصاروخ في جازان جنوب الأراضي السعودية.

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