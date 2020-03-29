عـــــاجل : دولة أوربية كبرى تفجر مفاجأة مدوية وتزلزل العالم وتكشف هذا ماسيحدث خلال الـ14 يوما القادمة! ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، السبت، من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.

وتفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.

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وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقال فيليب في مؤتمر صحفي: "نخوض معركة ستستغرق وقتا. سيكون أول أسبوعين في أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو".

وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.