شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : أول تعليق لقوات التحالف بشأن القصف الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراضه مساء اليوم، ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي على عدد من المدن السعودية.

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وقالت قناة العربية، إن التحالف العربي تمكن، من اعتراض صاروخين أطلتقتهما مليشيا الحوثي، في سماء الرياض، وثالث في سماء جازان.

ولم يذكر التحالف أي معلومات اضافية عن الصواريخ، والخسائر التي تسببت بها حتى اللحظة.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي ردا على الدعوات الأممية للتهدئة في اليمن، والدعوة لوقف الحرب، والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.